YouTube va mener la vie dure aux bloqueurs de pub

Les bloqueurs de publicité et leurs habitués ont dû souci à se faire. De plus en plus d’utilisateurs de YouTube voient apparaître un avertissement leur demandant de désactiver les extensions antipub, les incitant dans la foulée à regarder les messages promotionnels ou à souscrire à l’abonnement mensuel de 15,90 fr. L’efficacité de la détection des outils antipub aurait été améliorée de manière notable.