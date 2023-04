Un youtubeur touriste du danger aux mains des talibans

«Je me rends dans les endroits les plus dangereux de la terre juste pour le plaisir». C’est ainsi que se décrit Miles Routledge, 23 ans, sur Twitter. Ce youtubeur britannique, spécialisé dans le tourisme périlleux, voire carrément téméraire, ne croyait pas si bien dire lorsqu’il a été arrêté et mis en prison par les talibans en Afghanistan le 2 mars 2023. Deux autres Britanniques, dont un médecin, ainsi que deux Polonais sont également aux mains des extrémistes religieux au pouvoir dans le pays.