Etats-Unis – Youtubeur toxique privé de «Roblox» par un tribunal

États-Unis : Youtubeur toxique privé de «Roblox» par un tribunal

Benjamin «Ruben Sim» Simon devra verser 150’000 dollars à la populaire plateforme de jeux.

Un youtubeur controversé ne pourra plus sévir sur «Roblox». Le tribunal d’Oakland, en Californie, a ordonné son bannissement de la plateforme de jeux multijoueur qui fait le bonheur des préados. La justice a reconnu Benjamin «Ruben Sim» Simon coupable d’avoir dirigé une «cybermob» visant à harceler les jeunes joueurs via des insultes racistes et homophobes, ainsi que des contenus à caractère sexuel. Selon le tribunal, cet homme de 24 ans représentait une menace terroriste pour l’éditeur du jeu ainsi que pour sa communauté, rapporte le site Polygon.