Le 12 janvier dernier, Daniel Yule avait offert à la Suisse l’un des moments forts de son année sportive 2020. AFP

Daniel, qu’est-ce ça vous fait de revenir sur la terre de votre exploit ici à Adelboden?

C’est sûr que ce sont de bons souvenirs. Après, je pense que l’important est de me concentrer sur la course de dimanche. Bien sûr que je pense à des choses positives de l’année passée, que j’essaie de m’imprégner de l’ambiance par exemple. Mais dimanche, le chrono repart à zéro pour tout le monde. Je ne vais surtout pas me reposer sur les acquis de la saison passée.

Vivrez-vous les mêmes émotions si vous gagnez dimanche?

Ce sera difficile d’égaler les émotions ressenties l’an passé pour ma première victoire à la maison. On l’a vu avec ces géants disputés ici, c’est quand même une atmosphère très spéciale de voir Adelboden sans public. J’adore cette ambiance, sentir l’énergie de la foule.

Il y a un point positif, puisque vous skierez sur une piste avec de vraies conditions hivernales. Cela doit vous réjouir…

Oui, de ce que j’ai pu voir des conditions pour les géantistes ces deux jours, ça me donne vraiment envie. Cette neige dure devrait mieux me convenir. J’ai bon espoir que dimanche je serai sur un terrain et dans des conditions qui me plaisent.

L’an passé, Daniel Yule était devenu le premier suisse à s’imposer en slalom sur la «Chuenisbärgli» depuis Marc Berthod en 2007. AFP

Quel bilan tirez-vous des trois premiers slaloms (7e, 22e, 10e)?

Ces trois courses FIS vous voulez-dire? (il se marre). Non, plus sérieusement, mes résultats étaient corrects, c’était le meilleur que je puisse sortir dans ces conditions de printemps. J’ai encore de la peine à skier vite sur cette neige salée et c’est comme ça pour le moment. J’étais au contact lors de la première manche à Alta Badia (ndlr: 2ème), qui s’est disputée dans des conditions de Coupe du monde. Et puis, je termine 22e à Madonna, à 1’’26 du vainqueur. Avec ce retard, j’ai déjà terminé sur le podium. Les écarts sont infimes cet hiver.

Cela vous arrive-t-il de vous repasser parfois les images de l’an passé, de ce cri du coeur «This is my house!»?

(Il rigole). Oui, bien sûr. Peut-être moins pendant l’hiver, mais l’été quand il y a des séances d’entraînement éprouvantes, c’est agréable parfois de se projeter en arrière et de revivre ces images. C’est pour ce genre de moments qu’on doit se farcir cette longue préparation physique.

Il n’y aura pas de bain de foule cette année. Mais ressentez-vous des attentes du public suisse après l’hiver dernier et ce retour de la Suisse comme meilleure nation?