Ski alpin : Yule monte sur le podium à Flachau

Daniel Yule a accroché la troisième place du slalom nocturne de Flachau, remporté par la surprise norvégienne Atle Lie McGrath.

Sur la piste Hermann Maier, du nom de la légende locale aux 54 victoires en Coupe du monde, c’est un nouveau grand nom du ski qui s’est imposé. Atle Lie McGrath (21 ans) a remporté la première victoire de sa jeune carrière. Le Norvégien a devancé le Français Clément Noël et le Valaisan Daniel Yule. Le skieur du val Ferret, quatrième après le premier parcours, a parfaitement maîtrisé sa course pour décrocher le deuxième podium de sa saison, après celui de Wengen mi-janvier.

Luca Aerni a pour sa part signé une belle remontée: 22 e sur le premier tracé, le champion du monde de combiné en 2017 a gagné 12 places pour terminer au 10 e rang. Les autres Suisses présents en deuxième manche ne sont, eux, pas parvenus à tirer leur épingle du jeu. À commencer par Loïc Meillard, 14 e après la première manche, et qui échoue au 17 e rang final.

Ramon Zenhäusern (21 e ), Tanguy Nef (22 e ) et Marc Rochat (26 e ) sont également passés à côté de leur affaire. Un bilan particulièrement inquiétant pour le premier nommé, dans le cercle fermé des meilleurs slalomeurs du monde la saison passé, et qui n’a cet hiver jamais vraiment réussi à trouver la recette, mis à part une quatrième place à Adelboden.

La der de Mölgg

Le classement de la Coupe du monde est totalement relancé, alors qu’il ne reste plus qu’une épreuve au programme, la semaine prochaine, lors des finales de la Coupe du monde dans les stations françaises de Courchevel et Méribel. Ils sont cinq à encore pouvoir prétendre au globe de cristal de la spécialité (Kristoffersen, Braaten, Strasser, Yule, Feller).

À noter que, en cette soirée sur la neige autrichienne, un grand monsieur du ski alpin a tiré sa révérence. Manfred Mölgg, vétéran du cirque blanc, a été longuement fêté dans l’aire d’arrivée après la première manche pour la dernière course de sa carrière à 39 ans (il ne s’est pas qualifié pour la seconde manche). L’Italien avait notamment remporté trois médailles mondiales (argent du slalom en 2007, bronze du slalom en 2011 et du géant en 2013) et le petit globe de slalom en 2008.