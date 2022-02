Ski alpin – Yule «s’est tiré une balle dans le pied», Meillard «a mal au coeur»

Yule: «Pékin ne se souviendra pas de moi, mais celle-là, je m’en souviendrai longtemps»

«Terminer à 16 centièmes de la médaille olympique me laisse un goût amer. Pékin ne se souviendra pas de moi, mais celle-là, je m’en souviendrai longtemps. Je lâche ces 16 centièmes sur le premier tracé, pas sur le deuxième qui était une magnifique manche de ma part (ndlr: 2e chrono de la 2e manche). Clément (Noël) a été stratosphérique, mais j’étais l’un des seuls à être là avec lui. De l’extérieur, c’est un peu frustrant car tout a l’air si facile pour lui. J’ai pris une décision au niveau du matériel en première manche et j’ai été surpris par l’évolution de la neige après la reconnaissance et le passage des lisseurs. Je pensais qu’elle allait rester agressive mais au final j’avais moins d’accroche et j’ai dû me battre toute la manche. J’ai corrigé le tir en 2e manche et quand j’ai les sensations que j’aime je me bats tout devant. J’ai donc quelques regrets, oui, mais il y a aussi une petite part de malchance. Mais j’assume ma décision, je me suis tiré une balle dans le pied tout seul avant même le départ de la première manche. Et avec ces écarts très serrés, au final, je rentre sans médailles. L’avantage du sport, si on peut dire, si on reprend une phrase de fin de soirée, c’est le soir des lions et le lendemains des… parfois en sport on peut être le… et lors de la prochaine épreuve à Garmisch on se retrouve sur le podium et on sera le Lion. Il reste une fin de saison de Coupe du monde, de belles choses à aller chercher, je pense que tout est ouvert pour le globe.»