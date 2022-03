Ski alpin - Yule sort, Meillard en embuscade

Le globe de slalom se disputera jusqu’à la dernière porte. Cette première manche a été dominée par les Norvégiens. Lucas Braathen, Henrik Kristoffersen et Atle Lie McGrath ont été les plus rapides lors du slalom des finales de Coupe du monde, à Méribel. Clément Noël est venu se placer à la 4e place, à 45 centièmes du leader. Loïc Meillard n’est pas très loin, puisqu’il n’est qu’à 37 centièmes du podium.

Déjà troisième samedi lors du géant, le skieur d’Hérémence s’est montré en confiance. Il devra confirmer cette belle approche lors du second tracé. Une manche à laquelle Luca Aerni (+1’’75) participera également, lui qui n’a pas su trouver le bon rythme. Ramon Zenhäusern n’a pas pu faire beaucoup mieux (+2’’38). Le Haut-Valaisan n’aura jamais retrouvé le niveau qui est le sien cette saison. La faute à une blessure à l’épaule qui l’a gêné lors de chaque course.



Deuxième à Wengen, troisième à Flachau, il a pris le départ à Méribel avec un infime espoir de pouvoir dépasser Henrik Kristoffersen au classement de slalom. Il y avait de nombreuses conditions. Si le Norvégien sortait et Daniel Yule finissait sur le podium, et si les autres prétendants au globe (Braathen, Strasser, Feller) ne gagnaient pas ou peu de points, le globe était possible.

La deuxième manche est programmée à 13:30. Vu l’intensité proposée tout au long de la saison, le spectacle risque d’être passionnant.