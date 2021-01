Ado lynché en France : Yuriy est connu des services de police

L’adolescent tabassé par une bande de jeunes le 15 janvier à Paris portait un tournevis sur lui. L’enquête avance, mais aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Selon BFM TV, Yuriy avait un tournevis dans sa poche. L’ado, qui est connu des services de police pour des faits de violence, faisait-il partie d’une bande? Avait-il des problèmes? A-t-il été entraîné dans un phénomène de vendetta? L’origine de la rixe et le lien entre les différents protagonistes restent à établir. Aucune arrestation n’a encore été effectuée, et les enquêteurs cherchent toujours à établir l’identité des dix personnes présentes sur la vidéo. Ils scrutent les réseaux sociaux, enchaînent les auditions et examinent les armes saisies après les faits.