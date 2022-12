Espace : Yusaku Maezawa dévoile son équipe pour son voyage autour de la Lune

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a donné jeudi la liste des huit personnes qui l’accompagneront en 2023 lors d’un voyage spatial autour de la Lune à bord d’une fusée SpaceX encore en développement. La mission, baptisée «dearMoon» («chère Lune», en français), a été annoncée en 2018. Yusaku Maezawa avait initialement annoncé vouloir inviter six à huit artistes, avant d’ouvrir les places à des candidatures en ligne.

Les huit élus sont le DJ et producteur américain Steve Aoki, le youtubeur américain Tim Dodd, l’artiste tchèque Yemi A.D., la photographe irlandaise Rhiannon Adam, le photographe britannique Karim Iliya, le documentariste américain Brendan Hall, l’acteur indien Dev Joshi et le chanteur sud-coréen TOP. Il a aussi nommé deux remplaçants: la snowboardeuse américaine Kaitlyn Farrington et la danseuse japonaise Miyu.