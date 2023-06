Gagnant de Nouvelle école Yuz Boy est accusé de viol

Révélée par BFMTV.com, l’enquête en cours a démarré après qu’une jeune femme qui souhaite se faire appeler Capucine, a dénoncé plusieurs rapports sexuels non consentis avec le rappeur qui se seraient déroulés entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021.

Selon l’avocate de Yuz Boy, son client ignorait qu’une plainte avait été déposée contre lui. «Il n’a rien à se reprocher et ne sait pas de quoi il s’agit. Si enquête il y a, mon client se tiendra à la disposition des enquêteurs», a indiqué la femme de loi au site de la chaîne d’info. Quant à la plateforme Netflix, elle n’avait pas non plus connaissance des accusations visant le candidat. «Aucun élément de ce type n’est apparu lors des vérifications approfondies des antécédents que nous avons effectuées, avant de sélectionner les candidats», a réagi un porte-parole.