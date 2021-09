Justice neuchâteloise - Yvan Perrin acquitté une deuxième fois

Yvan Perrin (à g.) et son avocat Jean-Luc Addor, également UDC, à la sortie du Tribunal cantonal ce mardi. FNT

Yvan Perrin connaît bien le Château de Neuchâtel, antre notamment du gouvernement cantonal, où il a siégé de mai 2013 à juin 2014 comme conseiller d’État. Ce mardi 7 septembre, il a retrouvé ce lieu historique, mais pour s’asseoir sur le banc des accusés, à la Cour d’appel cantonale.

Entièrement acquitté en première instance par le Tribunal de police, en juillet 2020, il devait de nouveau répondre des accusations de discrimination raciale, à la suite d’un appel du procureur général contre ce verdict. En cause, un statut posté sur son profil Facebook où il comparait les activités de mouvances islamistes à une «infection». De plus, il avait très peu modéré les commentaires de tiers à ce sujet, dont certains appelaient à la haine et à la violence contre les musulmans.

Seuls les Frères musulmans étaient visés

Yvan Perrin persiste à dire qu’il faisait référence à un article du magazine Marianne sur les islamistes et il visait directement les Frères musulmans «et leurs vision et pratique rétrogrades de l’islam. D’ailleurs, un rapport officiel du Sénat français a utilisé en 2020 le terme de «gangrène» pour qualifier l’organisation des Frères musulmans, considérée comme une organisation terroriste dans certains pays», souligne-t-il.

Quant aux commentaires de tiers, tel que «Fusillez-moi toute cette merde!» à propos des musulmans? «Cela n’aurait pas dû figurer sur mon compte Facebook», répond Perrin à une question posée de façon martiale par le procureur général.

«Aviez-vous communiqué publiquement que certaines idées évoquées sur votre page n’étaient pas les vôtres et que vous vous en désolidarisiez afin de clarifier votre position?» lui demande la Cour. «Non, car mes positions étaient claires et ne prêtaient pas à confusion», rétorque calmement le désormais secrétaire général de la section genevoise de l’UDC. Le procureur général Pierre Aubert demandait sa condamnation dans son réquisitoire, et Me Addor réclamait le droit à la liberté d’expression et l’acquittement pour la défense.

Jurisprudence tolérante

Dans sa lecture du verdict, vers 18h, le Tribunal cantonal a dit se référer à la perception que le lecteur lambda a des messages publics sur des réseaux sociaux, ainsi que de la jurisprudence. La Cour a ainsi déclaré ne pouvoir qualifier de «haineux tombant sous le Code pénal» les propos d’Yvan Perrin.

Plus litigieux cependant, selon la présidente et les deux juges, l’absence de modération efficace du prévenu sur des commentaires de tiers sur son mur virtuel, avec des appels à la haine et à la violence vis-à-vis d’une communauté religieuse. Mais, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, il n’y a pas d’obligation légale en Suisse de modérer tous les commentaires litigieux sur son blog en permanence, et on ne peut pas rendre le prévenu pénalement responsable pour tout. Sauf s’il avait été avisé de tels propos postés sur son site et qu’il avait refusé de les effacer.

Recours au Tribunal fédéral possible

Face à ce nouvel acquittement, le Ministère public a déclaré à «20 minutes» qu’il se réservait l’éventualité de faire recours au Tribunal fédéral. «Je ne suis pas convaincu par les arguments de la Cour d’appel sur les commentaires haineux de tiers non effacés par monsieur Perrin, et je souhaite les examiner par écrit avant de me déterminer», a expliqué Pierre Aubert.