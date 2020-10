Elections neuchâteloises : Yvan Perrin en lice à la Côte-aux-Fées

L’ancien conseiller national et conseiller d’Etat neuchâtelois, membre désormais de l’UDC vaudoise, se présente au Conseil général de sa commune sous les couleurs de l’Entente.

Dans six communes, à savoir Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz, Cortaillod, Cornaux et Lignières, l’élection est tacite, le nombre de candidats n’étant pas supérieur aux sièges. A Cortaillod, une élection complémentaire sera nécessaire car les candidats sont trop peu nombreux, par rapport aux sièges à repourvoir (41 pour le législatif et 5 pour l’exécutif).

En grande majorité à la proportionnelle

L’élection des législatifs communaux neuchâtelois se fait majoritairement à la proportionnelle. Dans sept communes, les conseils généraux sont élus à la majoritaire. A cause d’une modification de la loi, l’apparentement des listes au niveau communal et cantonal n’est plus possible.