Neuchâtel

Yvan Perrin jugé pour des propos sur les musulmans

L’ancien élu UDC comparaît pour avoir posté sur Facebook un message polémique et discriminant envers une religion. Il risque 90 jours-amende avec sursis.

Pierre Aubert, le procureur général, a renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Il a requis une peine de 90 jours-amende à 30 francs, soit 2700 francs, avec sursis pendant deux ans.

Les faits se sont déroulés entre le 4 et le 6 avril 2019. Yvan Perrin a lancé une polémique sur son compte Facebook à propos des musulmans en général et du Musée des civilisations islamiques de La Chaux-de-Fonds en particulier, en lien avec un article de «24 heures» où il était question des Qatar Papers et des Frères musulmans.