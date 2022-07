Football: Yverdon coule Stade Lausanne: les hostilités sont lancées

Anthony Sauthier et les Yverdonnois ont réussi leur reprise (photo d’archive).

La crainte de ce duel romand d’ouverture, c’était de retomber dans l’insipide train-train des derbys de la saison dernière. Peu d’animation, encore moins de reliefs: avec quatre équipes romandes et autant de confrontations directes sur l’ensemble de l’exercice à venir, il vaut mieux tout de suite s’éloigner de ces standards-là. Alors, encore une fois, il convient d’apprécier la façon dont Hugo Fargues a débridé les débats d’entrée de jeu.. Parce qu’après avoir récolté son avertissement de circonstance, le génial numéro 8 a aussi inscrit le premier but de la saison… qu’il faudra réussir à déloger des charts. Giovani Bamba a tenté de faire faute, il a échoué. Deux adversaires se sont dressés face à lui, il les a évités. Puis lorsque le ballon s’est retrouvé en position, il a armé une mine dans la lucarne (11e, 1-0). Quel style! Et le début des festivités.