Football – Yverdon créée la surprise à Aarau

Nehemie Lusuena (Yverdon) aux prises avec Donat Rrudhani et Kevin Spadanuda (Aarau), samedi soir au Brügglifeld.

Les 3796 spectateurs présents samedi soir au Brügglifeld ne s’attendaient certainement pas à un tel scénario. Après deux défaites consécutives face à Schaffhouse (4-3) et contre Winterthour (4-2), Aarau se devait de se racheter à domicile, en recevant Yverdon qui ne gagnait plus depuis le 5 février. Eh bien c’est manqué. Les Vaudois se sont imposés sur deux buts de Koro Kone, à chaque fois servi par Brian Beyer (10e et 68e).