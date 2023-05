Football: Yverdon Sport jouera en Super League la saison prochaine!

Intensité folle

Comme depuis plusieurs semaines, c’est toute la ville qui s’est mobilisée pour mener son équipe de foot au bout de l’aventure. Avec 4500 personnes réunies au Stade municipal (le record de la saison) et une promesse en toile de fond: une réception à l’Hôtel de ville mercredi et un éclairage spécial aux couleurs du club en cas de promotion.

Yverdon Sport n’avait d’autre choix que de répondre présent sur le terrain. Et quelle réponse a-t-il donné en première mi-temps! Largement bousculés face au SLO quatre jours plus tôt (4-1), les Nord-Vaudois ont placé une intensité folle pour s’assurer le point qui leur manquaient. Histoire, aussi, d’évacuer la pression en courant pour deux.

Sauf que de la pression, il y en avait. Et celle-ci s’est surtout fait ressentir sur les épaules des deux gardiens. Très bon durant toute la saison, Kevin Martin était coupable au quart d’heure d’une vilaine erreur d’appréciation de trajectoire. Pris par le rebond d’une ouverture lointaine et manquée, le dernier rempart yverdonnois voyait la balle fuir par-dessus ses doigts et au fond des filets.

Fin de match dans la souffrance

Temporairement, YS n’était plus promu. Mais très temporairement seulement. Deux minutes plus tard, Brian Beyer ajoutait quelques superlatifs supplémentaires à sa saison en inventant une égalisation géniale. Le fantasque numéro 68 trouvait le bas de la latte d’une frappe déviée. Le ballon finissait dans le dos du malheureux Simon Enzler, avant de rouler derrière la ligne.

À partir de là, la belle histoire aurait pu prendre la forme d’un but de tous les répits signé Koro Koné. YS a tant et plus cherché la tête et les pieds de son buteur ivoirien, privé de goal depuis le 25 novembre dernier. Mais rien n’y a fait, malgré une prestation aboutie de l’ancien servettien, qui a vu Enzler lui souffler le 2-1 à la 38e.