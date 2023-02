Football: Yverdon et le SLO laissent filer Wil

Yverdon-Sport et le Stade Lausanne Ouchy ont mis un terme à deux séries, vendredi soir. Les premiers ont perdu leurs premiers points de 2023, en laissant Vaduz égaliser à la 93e minute de la rencontre. C'est dommage, car Brian Beyer avait réussi un doublé (49e et 85e), dont un étourdissant solo au retour des vestiaires. Anes Omerovic (51e) et Fabio Fehr, dans les arrêts de jeu, en ont décidé autrement.

Les deux équipes vaudoises ont sans doute pesté en scrutant le Totomat, à leur sortie du terrain. Car le FC Wil et sa baraka assez incroyable ont encore frappé. Les St-Gallois ont été menés à deux reprises par Neuchâtel Xamax, la lanterne rouge. Mais Silvan Wallner (20e) et Silvio (61e) ont égalisé à chaque fois et Marcin Dickenmann a inscrit le but de la victoire à la 85e, laissant leur club seul au sommet du classement.