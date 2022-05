Les joueuses d’Yverdon sont allées chercher une victoire importante à Thoune, samedi soir (1-2). Elles ont vaincu l’équipe locale à l’occasion de leur deuxième match du tour de relégation. Tout avait pourtant mal commencé pour Yasmina Laaroussi et ses coéquipières. Thoune Berner Oberland avait ouvert le score très tôt dans le match, par l’intermédiaire de Jolanda Thomann.

Yverdon Féminin a alors dû trouver la faille pour revenir. Tanja Bodenmann est parvenue à égaliser à la 24e minute, tandis que Noémie Potier a donné l’avantage à son équipe à la 76e. Un avantage au score mérité, tant les Nord-Vaudoises ont poussé. Elles ont mis le pied sur le ballon et ont multiplié les centres jusqu’à parvenir à mettre le ballon au fond des filets.

Ces deux buts permettent aux Yverdonnoises de décrocher leur deuxième victoire en deux rencontres de ce tour de relégation. Elles dominent le classement, devant Thoune Berner Oberland et Rapperswil-Jona.

Servette Chênois mal parti

Tout n’est pas perdu pour l’équipe genevoise. Elle peut prendre sa revanche samedi à la Fontenette, pour espérer renverser la tendance et se qualifier en finale.

Dans l’autre demi-finale, les joueuses du FC Zurich ont remporté le match aller sur la pelouse de Grasshopper (0-1). Elles ont pu compter sur un but de Naomi Mégroz à la 41e minute pour inscrire le seul et unique but de la rencontre.