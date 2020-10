Vaud : Yverdon inaugure le secteur sud de sa route de contournement

Une partie du tronçon long de 3,5 km, censé décharger le centre-ville yverdonnois du trafic, a été réceptionnée samedi par les autorités de la ville thermale.

Les autorités ont inauguré samedi le secteur sud de la route de contournement d’Yverdon-les-Bains. Les travaux préparatoires avaient débuté en juin 2018 et la première pierre posée au mois d’octobre suivant. Complété à terme par les secteurs centre et ouest, cet Axe Principal d’Agglomération (APA), tronçon long de 3,5 km, doit décharger le centre-ville du trafic.

En raison de la situation sanitaire, la manifestation a dû être redimensionnée et l’inauguration en présence du public et les animations prévues ont été ainsi annulées, selon la Municipalité. La partie officielle a été diffusée en direct sur les différents canaux de la Ville. Le coupé de ruban a eu lieu en fin de matinée.

Après cinq ans de procédures, le feu vert du canton avait été donné en début 2018. Les travaux se sont d’abord axés sur les soutènements et les excavations de part et d’autre des voies CFF. La route d’accès au centre sportif des Isles a parallèlement été élargie.

Un coût de près de 60 millions

Si le secteur sud n’a pas bénéficié de subventions du canton ou de la Confédération, car non sollicités par la précédente Municipalité, des subventions cantonales et fédérales seront demandées pour les deux secteurs restants, indique le syndic.

L’APA a pour objectif de soulager le centre-ville d’Yverdon (rue du Midi et route de Lausanne), ainsi que de permettre de relier le quartier des Moulins au sud de la ville. Son tracé dessert aussi plusieurs institutions et pôles d’intérêt culturels et socio-économiques régionaux, tels que le Parc scientifique et technologique d’Y-Parc.