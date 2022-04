Football – Yverdon: la formule gagnante est devenue perdante contre Vaduz

Yverdon a été loin de l’équipe de Super League à laquelle elle devra ressembler dans trois semaines si elle entend s’offrir une finale de Coupe de Suisse. Le verdict est implacable lorsqu’on se fait piéger trois fois par Simone Rapp, le genre d’attaquant habitué au bas de Super League et au haut de Challenge League. Le Tessinois n’a joué que 45 minutes vendredi, mais elles ont suffi à se charger du sort du match. Une remise astucieuse en profitant de son grand gabarit pour l’assist du 1-0, un but du pied, un autre de la tête: trop facile.

Les hommes d’Uli Forte ont donc passé une période dans un système offensif qu’ils n’ont cette fois pas su maîtriser, puis une autre à tenter de se ruer à l’attaque pour compenser leur retard. Intéressant, dans la mesure où les Yverdonnois ont rencontré beaucoup de problèmes aux avant-postes durant ce second tour. Et lorsqu’on sait qu’ils ne pourront pas se découvrir de la sorte face au FC Saint-Gall et sa furia dans trois semaines. Pour ce qui sera leur match le plus important du printemps. En championnat, il n’y a plus qu’une place d’honneur à aller chercher.