Canton de Vaud : Yverdon lance un audit sur l’aide au logement

Après des rumeurs sur le comportement inadéquat d’un cadre de l’aide au logement, la Municipalité a décidé de lancer un audit et de déposer une plainte auprès du Ministère public.

Suite à ces rumeurs concernant un fonctionnaire du Service de la jeunesse et de la cohésion sociale (JECOS), la Municipalité a déposé une plainte auprès du Ministère public afin que les faits puissent être établis. Cette enquête est toujours en cours, souligne-t-elle jeudi dans un communiqué. A ses yeux, si les graves faits relatés récemment par la presse sont avérés, ils sont inacceptables et elle ne saurait tolérer de tels abus dans son administration.

Examiner l’attribution d’aide au logement

Mercredi, la Municipalité a décidé de donner suite à la résolution du Conseil communal votée lundi dernier. Elle suggérait de «mettre en place un audit du fonctionnement de l’attribution de l’aide au logement à JECOS». Objectif: «vérifier si les biens communaux financés par le contribuable afin d’aider les plus faibles ont été gérés de manière régulière et qu’ils ont bien aidé les plus faibles».