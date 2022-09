Yverdon-Lausanne: une 3e voie de trafic verra le jour sur l’A1

Sur l’autoroute A1 entre la sortie de Chavornay et celle de Cossonay, dans le sens Yverdon-Lausanne, l’actuelle bande d’arrêt d’urgence (BAU) deviendra une voie de trafic d’ici à 2030. Première en Suisse romande, cette troisième piste sera permanente, contrairement à celle située entre Morges et Ecublens, qui n’est ouverte qu’en cas de forte circulation.

«On n’élargit pas l’autoroute, mais on adapte l’infrastructure pour que les poids lourds puissent circuler, explique Olivier Floc’hic, porte-parole de l'Office fédéral des routes (OFROU). En cas d’accident, cette troisième voie ne sera plus utilisable. Mais, lorsque c’est possible, des décrochements seront prévus.» Avis non négligeable aux usagers, la vitesse sera abaissée à 100 km/h, voire 80, au lieu des 120 actuels. Et le trafic se fera sur trois ou quatre voies rétrécies en journée et en bidirectionnel la nuit.