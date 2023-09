Yverdon: plus de partie sud-ouest au futur quartier gare-lac

Le site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO a ainsi été déclaré inconstructible par la Ville, le Canton et la Confédération. Les bâtiments déjà existants pourront toutefois continuer d’être exploités et entretenus. «Nous avons accueilli la nouvelle avec philosophie. On peut regretter que la zone ne devienne pas plus attractive, mais nous avons pris acte de la nécessité de protection de ce patrimoine mondial», a réagi Carmen Tanner.