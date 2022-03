Vaud – Yverdon-les-Bains dans le rouge pour la première fois depuis 19 ans

«On aurait pu venir avec un bilan positif, si on avait puisé dans divers fonds de réserves, a indiqué Fabrice Weber, le chef du Service des finances yverdonnois avant de préciser: on savait que la bascule interviendrait un jour car nous sommes dans une position de déficit structurel depuis 2017.»

Les ramifications liées à la crise du COVID-19 ont été nombreuses et ont largement impacté les comptes 2021 à hauteur de 1,74 million de francs. Ainsi, les recettes des baux à loyer ont baissé de 215’000 francs alors que les recettes des diverses billetteries culturelles et sportives ont plongé de 729’000 francs. En parallèle, le fonds de soutien Yverdon Solidaire a versé 824’300 francs alors que l’opération Assiettes solidaires a coûté 370’252 francs.

Yverdon a perdu 600 habitants en deux ans

Par ailleurs, Yverdon-les-Bains a perdu 600 habitants en deux ans, un exode citadin que la pandémie, les confinements et le recours au télétravail tendent à expliquer. «On a remarqué que les citadins ont ressenti plus durement les effets du confinement que les populations campagnardes. Avec le télétravail, certains ont estimé que l’éloignement du lieu de travail était un moindre mal par rapport au fait de bénéficier d’un petit jardin, par exemple», a illustré le syndic Pierre Dessemontet. Cette tendance et l’application de la RIE 3 ont eu un impact sur les recettes fiscales liées aux personnes physiques avec un déficit de presque 2,29 millions de francs par rapport à 2020.