Sécurité: Yverdon-les-Bains: une ville «sûre» et où «il fait bon vivre»

«Sans surprise, Yverdon-les-Bains est, aux yeux de ses citoyens, une ville avec un bon niveau de sécurité et où il fait bon vivre», se réjouit la Municipalité ce mardi suite à la publication d’une étude basée sur l’expérience de ses habitants entre 2020 et 2022. La cité n’est «ni pire ni meilleure que les autres villes du canton», concluent les autorités qui espèrent que cette démarche participative «permette de casser certains préjugés sécuritaires erronés attribués à la ville thermale».

Un sondage et des «marches exploratoires» ont permis de prendre la température dans différents quartiers. Il en ressort que 89% des personnes se disent satisfaites de la sécurité. Cette proportion est même de 95% le jour, mais descend à 72% la nuit. Plus d’un quart des répondants (28%) disent éviter certaines zones soit en raison de «rassemblements» ou d’un éclairage public insuffisant.

Parmi les nuisances le plus souvent citées, on compte les automobilistes roulant à une vitesse perçue comme excessive ou un manque d’infrastructures (36%), le bruit (19%) et les problèmes liés aux stupéfiants (28%). Le sondage indique que 36% des habitants interrogés affirment qu’aucune problématique particulière n’impacte leur sentiment d’insécurité ou leur qualité de vie.