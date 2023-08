Yverdon: 40 mio de francs pour la rénovation du complexe des bains

«Le Centre thermal actuel sera ainsi complètement reconstruit dans un nouvel écrin plus contemporain», peut-on lire dans un communiqué diffusé par le Groupe BOAS Swiss Hotels. Le rez-de-chaussée accueillera les vestiaires, une piscine intérieure et un bassin thérapeutique modulable entièrement rénovés, un nouvel espace de médecine et physiothérapie, ainsi qu’une zone dédiée aux enfants. À l’étage, le centre accueillera un fitness d’environ 500 m² et un tout nouveau spa immersif d’environ 1500 m².