Yverdon: Le conducteur qui a tué un piéton s’est rendu

L’accident s’est déroulé vendredi, vers 9h15, au giratoire de Clendy, à Yverdon-les-Bains. Pour une raison pour l’heure inconnue, le conducteur d’une Seat Leon noire, non immatriculée, circulant en direction de Cheseaux-Noréaz, a dévié sur la gauche. Ce faisant, il a heurté un piéton , qui se trouvait sur un passage pour piétons, situé peu après le giratoire.

À la suite du choc, la victime, un Syrien de 38 ans domicilié dans la région d’Yverdon, est resté bloquée sous le véhicule et est décédée sur place. Le conducteur impliqué ayant pris la fuite, un appel à témoins avait été lancé le jour même. Finalement, lundi matin, vers 1h40, l’auteur présumé s’est présenté dans un poste de police afin de s’annoncer. Il s’agit d’un Somalien de 20 ans.

L’accident du 1er septembre avait nécessité l’intervention de plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise et de la Police Nord vaudois, ainsi que d’une ambulance et du SMUR du CSU-NVB à Yverdon-les-Bains, des pompiers du SDIS régional du Nord vaudois et de l’équipe de soutien d’urgence (ESU).