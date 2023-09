Yverdon-les-Bains (VD): Le conflit autour de la Patrouille des Glaciers finit au tribunal

L’avenir de la course est assuré, mais les dissensions internes et un audit financier ont bien failli conduire à l’annulation de son édition 2022.

Après la crise, la Patrouille des Glaciers (PdG) va de l’avant, mais plusieurs de ses anciens dirigeants ont ressassé devant un juge de police yverdonnois, mercredi, les événements ayant entouré la mise en péril de l’épreuve en 2020-2021. Alors que la gestion financière de l’ASPdG, l’association civile qui la soutenait financièrement, était sous enquête, son ancien président est accusé d’avoir envoyé des messages dénigrant et insultant l’ex-commandant de la PdG, Daniel Jolliet. «Nabot, (…) au bon moment ta fête viendra», disait notamment un SMS anonyme dont le prévenu a admis être l’auteur. Il appelait aussi publiquement à son licenciement, arguant qu’il «sèmerait la zizanie» dans l’organisation. Sans compter un mail envoyé aux collègues de Jean-Marie Cleusix, ex-chef de service à l’enseignement valaisan et ex-membre de l’ASPdG, dénonçant son non-respect des règles Covid d’alors.

Les faits ont été admis par le prévenu, qui a assuré avoir agi de façon non calculée, sous le coup de la colère. «Ce qu’il a fait n’est pas bien, mais ça ne suffit pas pour une condamnation pénale», a martelé son avocat, M e Jean-Luc Addor. Son client, dit-il, a perdu son emploi par la faute du commandant Jolliet.

Ce dernier en a pris pour son grade: sa gestion de la crise entre la PdG et l’ASPdG a été sous le feu des critiques et des témoignages. En face, Daniel Jolliet assure avoir perdu le sommeil après avoir reçu le SMS, adressé par son propre numéro (une manipulation appelée «spoofing») et dû fournir son téléphone à la Confédération pour analyse, afin de traquer un éventuel hacking. Une chose est sûre: en s’accusant mutuellement d’acharnement, aucune des parties n’a tourné la page de la crise, alors que l’association a aujourd’hui transmis le soutien de la PdG à une nouvelle fondation. Le prévenu encourt 60 jours-amende à 130 fr. ainsi que 1500 fr. d’amende.