Le jeune qui a tué un piéton à Yverdon était un détenu en cavale

Un automobiliste somalien de 20 ans a pris la fuite à pied après avoir percuté mortellement un Syrien de 48 ans sur un passage piéton, vendredi matin à Yverdon. Selon nos informations, le jeune chauffeur s’est enfui car il était recherché par la police bien avant l’accident. «Il s’est échappé, il y a trois mois, d’un centre de détention où il finissait de purger une peine de deux ans et demi pour lésions corporelles», confie un jeune du quartier d’Yverdon où Issa* est domicilié.

Traque de plus de 48 heures

Pendant plus de 48 heures, la police a déployé de gros moyens. Dimanche, des policiers lourdement armés se sont présentés chez la mère du fugitif. «C’est seulement là que j’ai compris que mon fils était le chauffeur qui avait tué un piéton. Les policiers en civil venus le chercher chez moi vendredi ne m’avaient rien dit», explique Asma*, maman de six enfants. Selon nos informations, ce sont les potes du fugitif qui l’auraient convaincu que, pour se prémunir d’éventuelles représailles des proches de la victime, il serait plus en sécurité en prison. Celui-ci s’est finalement rendu dans la nuit de dimanche à lundi.