Yverdon-les-Bains (VD): Un automobiliste a mortellement percuté un piéton avant de s'enfuir à pied

Jusqu’ici ce n’était qu’une rumeur qui courait à Yverdon: un automobiliste s’est enfui après avoir heurté mortellement un piéton vendredi matin. La police vaudoise vient de confirmer que cette version est conforme à la réalité. «Le conducteur d’une Seat Leon noire non immatriculée circulant en direction de Cheseaux-Noréaz, a dévié sur la gauche, et a heurté un piéton, qui se trouvait sur un passage pour piétons, situé peu après le giratoire. A la suite du choc, ce dernier, un Syrien de 38 ans, domicilié dans la région d’Yverdon-les-Bains, est resté bloqué sous le véhicule et est décédé sur place», signale la police.