Yverdon: week-end de féeries digitales, concerts et découvertes

Des ateliers et des activités sont proposées pour les petits et les grands.

Musique, numérique et performance ne font souvent qu’un.

Des spectacles impressionnants grâce à la technologie, des expériences variées et hors du commun, à la frontière entre réalité augmentée et intelligence artificielle, attendent les visiteurs du Numerik Games Festival , à Yverdon-les-Bains (VD), du 25 au 27 août. Tour d’horizon avec le directeur Marc Atallah.

Spectacles

«La technologie se met au service des arts vivants pour un résultat impressionnant, à l’image des Japonais d’Enra qui semblent interagir avec les projections vidéo en arrière-fond, ou les Ukrainiens de Verba Shadow qui mélangent théâtre d’ombres et numérique pour un résultat féerique et magique.»

Musique

Jeux vidéo

«En plus d’un tournoi sur «Street Fighter VI», il y aura des jeux à redécouvrir, comme des flippers et des bornes d’arcade. Il sera également possible de jouer contre des footballeurs de la première équipe d’Yverdon-Sport, notamment sur «FIFA», vendredi.»