Yverdon: voisins excédés pas les cris de jeunes footballeurs

Cet été, sa femme et lui ont été excédés par le bruit de leurs voisins, de jeunes joueurs d’Yverdon-Sport. Le couple a écrit à la régie il y a trois semaines. «Nous sommes confrontés à des nuisances sonores nocturnes des habitants du deuxième étage. Les cris et les rires durent jusqu’à trois heures du matin, voire plus tard. L’appartement est loué par Yverdon-Sport pour des joueurs de son académie. Diverses interventions orales ont été faites vis-à-vis des sportifs concernés. Nous vous demandons de prendre les mesures afin que ces nuisances cessent.»

Deux interventions de la police

De mal en pis

Nadine* aussi a contacté la régie et les dirigeants du club à propos des nuisances sonores. «Jour et nuit, nous subissons du bruit. Avant, il y avait un footballeur brésilien qui parlait extrêmement fort. Mais dès que j’en ai parlé à sa femme, des efforts ont été faits. Après, de jeunes footballeurs sont venus s’installer et la situation a empiré», a-t-elle déclaré. «Ces jeunes doivent savoir qu’ils sont les ambassadeurs d’un club soutenu par la Ville et la population. C’est bien de savoir taper dans un ballon et de générer des clics sur les réseaux sociaux, mais il faut respecter les règles de la vie en société», a commenté un fan et voisin des jeunes.