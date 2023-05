Football: Yverdon n’est plus qu’à un détail de la Super League

Yverdon Sport a un pied et quatre orteils en Super League. A moins d’un improbable concours de circonstances, le club nord vaudois retrouvera donc dès vendredi prochain à la Pontaise une élite qu’il avait quitté il y a 17 ans.

Mais rien n’a été simple pour Sauthier et Cie, samedi, contre un bon mais inefficace Thoune. Comme une semaine plus tôt face au Lausanne-Sport, Yverdon a eu un peu plus de peine que son adversaire à entrer dans sa partie. Mais si la suprématie lausannoise n’avait donné quelques sueurs froides aux Yverdonnois que durant un petit quart d’heure, celle des Oberlandais s’est prolongée tout au long de la première mi-temps.