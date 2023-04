Football: Yverdon peut vraiment croire au titre, Xamax au barrage

2015, c’est loin. Mais ça pourrait paraître drôlement proche aux supporters xamaxiens dans un avenir proche. Il y a huit ans, NE Xamax quittait la Promotion League pour retrouver «sa» Ligue nationale après les années sombres que l’on connaît. D’ici peu, les Neuchâtelois feraient bien de se renseigner sur les meilleures équipes de cette troisième division face à l’une desquelles il y aura un barrage à disputer pour la lanterne rouge de Challenge League. Au soir du 7 avril, celui d’une énième déconvenue et d’une défaite 2-0 à Yverdon, Neuchâtel semble presque condamné à ce cas de figure.

Sans doute la réflexion a-t-elle traversé l’esprit des Rouge et Noir lorsque la sentence du deuxième but yverdonnois est tombée d’un puissant tir du droit de Mauro Rodrigues (61e). Des visages blêmes, des bras qui tombent, un gouffre comme incomblable entre la ligne offensive et défensive. La prestation des hommes de Jeff Saibene n’avait rien eu de très réjouissante jusqu’ici, mais le sursaut d’orgueil aperçu en début de seconde mi-temps a très précisément disparu à ce moment.