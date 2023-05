Football: Yverdon remporte le derby et peut encore croire au maintien

Dans un match où la défaite était interdite pour les deux équipes, les Sédunoises ont pris le meilleur départ. Bien lancée par Ugné Lazdauskaite, Juliane Défayes s’en est allée battre Gilliane Roch en deux temps, malgré une première parade admirable de la jeune portière vaudoise (9e). À la suite de ce premier but valaisan dans ces barrages, YS était à nouveau obligé de courir après le score. «Cela a fait mal, a continué Bodenmann. Mais on a continué à y croire, car on avait remarqué qu’il y avait de la place derrière. Il fallait juste qu’on se relâche.»