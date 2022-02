Football – Yverdon rentre bredouille de Vaduz

Cinq équipes avec 30 points

Les Yverdonnois n’avaient plus vraiment l’habitude de perdre. Leur dernière défaite remontait au 26 novembre 2021 à Neuchâtel. Par la suite, ils ont réalisé trois victoires et trois matches nuls.

Dans les autres rencontres de la soirée, le dernier Kriens s’est fait écraser par Aarau (0-5) et Wil a battu Schaffhouse 3-2. Au classement de Challenge League, la situation est plus serrée que jamais. Vaduz est parvenu à s’extraire d’un gros peloton et, avec ses 38 points, lorgne les deux premières places occupées par Winterthour (39 points) et Aarau (41 points). Derrière, cinq équipes ont 30 points, soit du 4e au 8e. Et Wil classé 9e en est à 28 points. Le suspense est entier.