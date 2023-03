Football: Yverdon Sport de nouveau rejoint à la dernière minute

Nicolas Getaz et Yverdon ont encaissé le 1-1 à la 94e minute de jeu.

Il faut d’abord s’imaginer l’atmosphère de fin de série, de retour à la normale, de début de la fin. La brume qui enveloppe le Stade municipal, la présence d’une bête noire nommée FC Wil en face, les cinq points lâchés récemment en fin de match face à Thoune et Vaduz toujours en travers de la gorge. On peut y ajouter le rappel à l’ordre présidentiel survenu dans la semaine. Des signaux, beaucoup de signaux là pour faire croire que la première place de Challenge League potentielle au bout de la soirée n’est qu’un mirage, que les prévisions du jour envoient plutôt Yverdon Sport vers le bas que vers le haut.

La tension palpable

Sauf qu’YS possède au moins autant de mordant que de ressources. La tension était là, palpable, évidente pour une rencontre entre le leader et son dauphin. Elle n’a pas manqué de se faire ressentir dans l’attitude de Marco Schällibaum, le coach yverdonnois ayant fait passer une soirée particulièrement rude aux oreilles de son ailier Marculino Ninte. Mais les Verts ont sorti de leur chapeau une première mi-temps particulièrement aboutie, notamment grâce à l’abattage de leur tout frais trentenaire William Le Pogam. Et aux qualités toujours plus bluffantes de Brian Beyer, un homme qui jouait encore à Bienne il y a une année.