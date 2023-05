Stade en travaux: Yverdon Sport jouera ses premiers matchs de Super League à Sion

Solide leader de Promotion League, et donc sur le point de connaître une ascension en première division, Yverdon Sport devra renoncer à son stade domestique pour le début du prochain championnat. Et pour cause: le stade Municipal sera le théâtre de travaux de mise à jour afin de répondre aux normes de la Ligue suisse de football. Dans ce contexte, les autorités locales ont sollicité un double crédit de 376’000 francs pour adapter les systèmes de sécurité et l’éclairage de l’enceinte.