Football: Yverdon Sport, la force tranquille

Le milieu de terrain a trouvé la faille à la 70e minute. Pourquoi c’est important? Parce que c’est exactement à ce moment que les Verts avaient fait la différence une semaine plus tôt à Bellinzone (victoire 2-0). On peut y voir un symbole de sérénité et de confiance en leurs moyens. De ceux qui donnent beaucoup de crédit à Marco Schällibaum et ses protégés, qui continuent d’avancer dans un environnement au sein duquel leur club pourrait changer de mains à tout moment.