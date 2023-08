Football: Yverdon Sport n’a pas pesé bien lourd à Lugano

Le public du Cornaredo n'avait en revanche pas fini de voir celui de Mattia Bottani. Le fantasque numéro 10 entrait dans la danse dès son décalage pour Jonathan Sabbatini sur le 1-1 (24e). Une latte, un but splendide et une autre passe décisive plus tard, la partie avait complètement tourné. Le dénouement pouvait bien être incontestable, Mohamed Tijani avait la mauvaise idée de recevoir deux avertissements successifs, le second pour avoir applaudi l'arbitre. Yverdon Sport recevra donc Servette dans deux semaines sans son défenseur central. Un secteur dans lequel son banc ne lui offre pas tant de solutions. Il faudra pourtant en trouver.