Football

Yverdon-Sport ne lâche pas l'affaire

Privé d'accès en Challenge League par la décision de l'ASF d'annuler ses compétitions, le leader de Promotion League va attaquer sur le terrain juridique, selon «La Région».

«Aujourd'hui, ça se passe comme ça, a regretté Di Pietrantonio, toujours dans 'La Région'. On nous fait investir pour devenir pro, et quand on est là, on nous barre la route. On nous considère comme des amateurs.» Son club avait obtenu sans souci une licence pour la 2e division en cas de promotion lors des deux derniers exercices et touchera sous peu un nouveau stade. Encore des arguments à faire valoir pour aller voir plus haut.