Football: Yverdon Sport prend des airs de taulier

Brian Beyer un élément primordial

Et puis, YS n’est pas vraiment du genre à spéculer sur ce que ses adversaires sont prêts à lui offrir ou non. On peut y voir un signe d’ambition évident. Et peut-être aussi celui du petit traumatisme engendré par le fait d’avoir laissé filer des points dans le dernier quart d’heure à trois reprises récemment. Kevin Martin a parfois pris des risques à la relance, en a manqué certaines, mais a très souvent choisi l’option rapide plutôt que celle de jouer la pendule. Alors même qu’Yverdon ne s’est mis à l’abri qu’à la 66e (Mauro Rodrigues, 2-0, score final).

«Avec les footballeurs qu’on possède, jouer l’horloge n’est pas une option, assurait son coéquipier Anthony Sauthier au coup de sifflet final. Gagner quelques secondes à l’expérience en toute fin de match, peut-être, d’accord. Mais sinon, il faut jouer. On a trop de qualités pour balancer devant et demander à Brian (Beyer) ou Koro (Kone) de faire tout le job pour nous. Ce n’est pas faire injure à Schaffhouse que de dire que, oui, à la maison, c’est une équipe contre qui on doit prendre trois points.»