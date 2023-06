Football: Des Américains à la tête dYverdon-Sport

Le nouveau président a pour ambition de maintenir le club en Super League, dit-il dans le communiqué des Vaudois: «Nous tenons à montrer que ce n’est pas un miracle si Yverdon Sport est parvenu jusqu’à la Super League. Le club mérite d’être là et compte s’y installer durablement. Pour y parvenir, nous voulons établir des bases toujours plus solides en nous entourant de partenaires locaux, romands, et en professionnalisant un maximum la structure.»