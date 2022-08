Football: Yverdon Sport reste leader après un derby dingue

L’explication du caractère électrique des débats n’est pas à aller chercher bien loin: Neuchâtel jouait sous pression à cause de ses trois défaites initiales et YS a bien compris qu’en titillant un peu la bête blessée, il pourrait y avoir moyen de prendre l’ascendant psychologique. Alors il y a eu round d’observation, puis une fin de première mi-temps assez géniale.

Des gestes qui ont trahi le stress des Xamaxiens, on en a vus plus d’un vendredi. Alors lorsque Henri Koide a profité d’une offrande de Raphaël Nuzzolo pour donner l’avantage à Neuchâtel, le bol d’air des Rouge et Noir se respiraient à pleins poumons (63e). C’était inimaginable de songer qu’Yverdon serait en mesure de retourner la situation. Et pourtant…