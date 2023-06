Football: Yverdon Sport vers un repli stratégique à Bienne?

Dans le «24 Heures» du jour , François Armada, municipal des Bâtiments, est catégorique: «Les premiers travaux (ndlr: de mise aux normes de l'enceinte yverdonnoise) vont pouvoir commencer. On estime qu’on disposera de tout le matériel nécessaire début août. Et que le Stade municipal sera prêt pour la septième journée de championnat», soit à la fin du mois de septembre. Le démontage des mâts de l'éclairage va d’ailleurs débuter sous peu.

Cela oblige donc YS à trouver un point de chute l'espace de quelques matches ou à inverser ses premières parties à domicile jusqu'à ce que son stade soit utilisable. Et comme le stade de Tourbillon à Sion ne semble plus une solution crédible, les Nord-Vaudois auraient d'ores et déjà reçu l'accord de Bienne, comme écrin d'accueil temporaire. Une solution bienvenue et qui couperait l'herbe sous le pied de ceux qui pensaient faire annuler le barrage entre Sion et le Stade Lausanne Ouchy en balançant des rumeurs pas franchement fair-play.