Football: Yverdon sur le podium, match nul pour Xamax

Yverdon Sport avait l’occasion de prendre la troisième place du classement de Challenge League derrière Lausanne et Stade Lausanne Ouchy, lundi soir, en ouverture de la 11e journée de championnat. En déplacement à Thoune, qui suivait les Vaudois à trois points au coup d’envoi, les hommes de Marco Schällibaum n’ont pas manqué l’opportunité en s’imposant 1-3.

C’est parti très vite à la Stockhorn Arena puisque Yverdon trouvait l’ouverture dès la 11e minute grâce à une frappe puissante de Koro Koné sous la transversale. L’Ivoirien qui inscrivait ainsi son huitième but de la saison. Et il n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. Dans une rencontre plutôt équilibrée, il doublait la mise à la 32e minute pour les Vaudois en récupérant un ballon lancé en profondeur par sa défense et transperçant l’arrière-garde bernoise un peu trop facilement.