Yves Larock crée et publie un nouveau single par semaine

«J’ai dans les tiroirs des titres qui sont vieux de plusieurs années que je n’arrive pas à terminer. Je les ai modifiés, encore et encore, sans jamais être satisfait du résultat. Ils m’ont pris la tête un nombre incalculable de fois et m’ont fait perdre un temps colossal. C’est fort de ce constat que j’ai décidé de me lancer ce défi, où j’ai des dates de début et de fin de travail à respecter pour ma création et qui me permet, en plus, d’être connecté avec mes admirateurs», explique le quadragénaire. Il met également en avant qu’il maîtrise désormais toutes les étapes dans la production d’une chanson. «Je ne suis plus un artiste, mais un artisan de la musique. Je peux concevoir un morceau de A à Z. À savoir, le composer, l’écrire, l’enregistrer, le mixer, le masteriser, le promouvoir et finalement le publier sur mon propre label sans aucun frein extérieur», détaille-t-il.