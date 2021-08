Suisse - Yves Mirabaud suspecté dans l’enquête sur les millions de Juan Carlos

Le premier procureur genevois soupçonne le président de la banque privée Mirabaud, Yves Mirabaud, d’avoir manqué à son devoir de diligence en omettant d’annoncer au bureau antiblanchiment suisse, le MROS, l’arrivée de fonds suspects dans son établissement: 65 millions transférés par le ministère des Finances saoudien à la société écran panaméenne Lucum dont le premier bénéficiaire était l’ex-roi d’Espagne Juan Carlos et le second, son fils Felipe VI, actuel monarque. C’est l e quotidien espagnol El País qui révèle cette étape de l’affaire.

Le nouveau statut de prévenu du banquier privé coïncide avec son départ du Conseil d’administration de l’Association suisse des banquiers et de l’Association des banques privées suisses. Jusqu’à présent, Yves Mirabaud, qui préside encore la Fondation Genève Place Financière, un lobby du secteur, avait été entendu par Yves Bertossa en qualité de témoin (lire encadré). A ses côtés, l’ancien cadre de Mirabaud Antoine Boissier, ami d’Arturo Fasana, qui gérait les affaires du roi et auquel la banque devait d’avoir été choisie pour accueillir les fonds de cette personnalité politiquement exposée (PEP).

La compliance informée «oralement»

Seuls six membres du Conseil d’administration de la banque savaient que le bénéficiaire final de la fondation panaméenne était Juan Carlos. Yves Bertossa a établi que personne à la banque n’avait exigé ni préconisé que le fisc espagnol soit informé du transfert de ces 65 millions.

Le compte finalement fermé

Yves Mirabaud a participé aux discussions qui ont abouti à la décision de fermer le compte de Lucum en 2012. Non pas pour les montants astronomiques qui y transitaient, mais pour les agissements moralement répréhensibles du roi. «La presse commençait à parler du comportement de Juan Carlos. Je fais référence à son voyage en Afrique pour chasser les éléphants. Nous avons considéré qu’il n’était pas opportun de maintenir ce compte», a déclaré le président de la banque, selon son audition à laquelle El País a eu accès.

A noter qu’il est inhabituel de mettre en cause un responsable de banque, et non les acteurs de son département de compliance. Le procureur oriente ainsi son enquête sur les processus décisionnels au sein de l’établissement bancaire. Yves Mirabaud est présumé innocent. Une nouvelle audition devrait se tenir cet automne.