Guerre en Ukraine : Yves Rossier: «Poutine m’a toujours semblé rationnel»

Selon l’ancien ambassadeur de Suisse à Moscou de 2017 à 2020, il existe des chances qu'un cessez-le-feu soit conclu bientôt, mais la paix en Ukraine est encore loin.

«Les sanctions peuvent certes faire mal [aux oligarques], mais elles n'ont guère d'effet sur les décisions du gouvernement», selon Yves Rossier. AFP

Interviewé par la «SonntagsZeitung» du jour, Yves Rossier, l’ancien ambassadeur de Suisse à Moscou, aujourd’hui conseiller financier indépendant, déclare que Vladimir Poutine lui a toujours semblé rationnel, mais qu’il ne peut dire comment il fonctionne maintenant. Il relève toutefois que l’Etat russe est organisé «de manière strictement verticale et qu'il est difficile pour un étranger de comprendre la mécanique de la prise de décision».

Néanmoins, il admet que de nombreux signes indiquent des divergences d'opinion sur la guerre et sa conduite et que le président russe n’est peut-être plus aussi bien en selle qu’avant: «Si l'on interdit de parler de guerre, cela montre que la guerre n'est pas populaire. Les souvenirs de la Guerre mondiale et de l'Afghanistan reviennent en mémoire. En outre, beaucoup se sentent liés à l'Ukraine. On y a des amis et de la famille», commente-t-il.

Guerre tragique aussi pour les Russes

Le diplomate constate aussi que tous ceux avec qui il parle considèrent cette guerre comme catastrophique et tragique. «La question de savoir s'il en résultera également une résistance à la guerre ou une solidarité avec le gouvernement et l’armée est une question ouverte. Car beaucoup de Russes accusent l’Occident et non la Russie d’être responsable de la guerre», précise-t-il. Quant aux oligarques russes, il estime qu’ils n’ont aucune influence politique, au contraire: «L'Etat a le monopole du pouvoir et ces cercles dépendent de lui. Les sanctions peuvent certes faire mal à ces personnes, mais elles n'ont guère d'effet sur les décisions du gouvernement.»

Longue guerre civile à prévoir

Yves Rossier voit néanmoins une possibilité de trêve des hostilités. Les deux pays ne peuvent mener cette guerre indéfiniment, faute de réserves, aussi du côté russe, selon lui. Néanmoins, on est loin d'une solution de paix rapide et durable.

«Si les armes se taisent, on vivra en Ukraine dans la situation d'une guerre civile, c'est-à-dire en connaissant les gens contre lesquels on s'est battu. Cela rend la cohabitation pacifique très difficile. Même si un cessez-le-feu est conclu, il faudra vivre très longtemps avec une situation très instable et difficile.»

Enfin, Yves Rossier se dit certain que Vladimir Poutine n’acceptera d’interrompre les opérations militaires «que si quelque chose qui peut être présenté comme un succès a été obtenu».

La Suisse bloque dix biens immobiliers d’oligarques russes La recherche dans toute la Suisse de biens appartenant à des oligarques sanctionnés donne de nouveaux résultats, selon la «NZZ am Sonntag» du jour. Ainsi, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a fait savoir que les cantons ont entre-temps signalé à la Confédération dix biens immobiliers (appartements et maisons) concernés appartenant à des ressortissants russes sanctionnés, découverts dans les registres fonciers de quatre cantons différents. Les biens immobiliers signalés seront tous bloqués, à savoir qu’ils ne pourront plus être loués ou vendus. La Confédération n’a pas souhaité communiquer dans quels cantons les biens se trouvent, mais il y en aurait dans ceux de Berne et Genève, selon le journal dominical. Méthode de recherche insuffisante Daniel Thelesklaf, expert en blanchiment d'argent, soupçonne que les recherches des offices du registre foncier du pays n’ont pas permis de trouver beaucoup de ces biens immobiliers. Il est «plutôt irréaliste que des oligarques sanctionnés figurent comme propriétaires dans le registre foncier», note cet ancien chef du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). De son avis, il faudrait chercher aussi les sociétés écran et les hommes de paille derrière lesquels se cachent les oligarques. Un travail de recherche en profondeur qui est effectué ailleurs, comme aux Etats-Unis, où ont été mises en place des task force avec des experts spécialisés à la recherche active des avoirs cachés ou camouflés.

La Suisse n’a que de faibles chances d’être médiatrice du conflit Selon Yves Rossier, les chances que Berne puisse toujours jouer un rôle de médiatrice dans le cadre de la guerre en Ukraine sont faibles. Ainsi, bien que Berne ait proposé ses bons offices, la Turquie semble désormais remplir le rôle de médiatrice. Elle accueille ainsi les discussions entre des représentants ukrainiens et russes. Un manœuvre habile de la Turquie selon Yves Rossier, interviewé par la «SonntagsZeitung»: elle n’a pas pris de sanctions contre Mouscou et s’approvisionne en gaz russe tout en fournissant des armes à l’Ukraine. Dès lors la Suisse, qui figure désormais sur la liste russe des «Etats hostiles» n’a guère de chances de jour un rôle de médiatrice dans ce conflit. En effet, ce n’est que sur demande des pays en conflit qu’un pays tiers peut remplir ce rôle.