Buzz d'une vidéo drôle de Zac Efron

Buzz : Zac Efron à la rescousse de son papy

L’acteur a tourné une vidéo très drôle où il fait sortir en douce son grand-père de sa maison de retraite, pour une folle escapade.

Zac Efron ne manque pas d’imagination, ni d’humour. Lundi 12 juillet 2021, l’acteur a publié une vidéo sur Instagram où on le voit avec son frère, Dylan, faire sortir en douce leur grand-père de sa maison de retraite pour lui offrir une journée de liberté. Sur les premières images, avec comme fond sonore la musique du film «Mission impossible», on voit l’Américain de 33 ans préparer son plan. «Nous allons faire sortir grand-papa de là», dit la star, filmée par son frangin.

Arrivés dans le home californien pour personnes âgées, les deux compères réussissent à localiser la chambre de leur papy, en chipant au passage la clé à une infirmière. C’est assis dans sa chaise roulante qu’ils le retrouvent. «Tirons-nous d’ici», lance aussitôt le vieux monsieur à ses petits-fils. Mission accomplie. Le trio a pu s’échapper en catimini pour une folle escapade. Dans la voiture qui l’emmène prendre l’air, le vieillard semble ravi de boire du soda au goulot. On le voit ensuite s’éclater avec Zac et Dylan devant un match de foot à la télé. La vidéo humoristique du comédien a déjà été vue plus de 6 millions de fois sur le réseau social.